क्या है चीन की 'इलेक्ट्रॉनिक GLP-1' डिवाइस, न्यूरालिंक से कैसे है अलग?

न्यूरालिंक का मुख्य उद्देश्य दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधा संपर्क बनाना है, ताकि दिमाग के संकेतों से कंप्यूटर या दूसरे उपकरणों को नियंत्रित किया जा सके।

वहीं, ब्रेनको BCI तकनीक का इस्तेमाल स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े क्षेत्रों में कर रही है। कंपनी ऑटिज्म, ADHD और अनिद्रा के लिए हेडसेट के साथ दिव्यांग लोगों के लिए कृत्रिम हाथ भी बनाती है।

हालांकि, भविष्य में ब्रेनको भी दिमाग में चिप लगाने वाली तकनीक पर काम कर सकती है।