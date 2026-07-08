AI रैनसमवेयर हमला क्या है, क्या इसमें इंसानों की कोई भूमिका नहीं होती?

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ऐसे काम करता है AI रैनसमवेयर हमला

रिपोर्ट के अनुसार, हमलावर पहले किसी सॉफ्टवेयर की कमजोरी का फायदा उठाकर सिस्टम में प्रवेश करता है। इसके बाद AI एजेंट अपने आप जरूरी फाइलें खोजता है, डाटा इकट्ठा करता है, सिस्टम में आगे बढ़ता है और रैनसमवेयर चलाता है। आखिर में वह फाइलों को एन्क्रिप्ट कर रैनसम नोट तैयार करता है और भुगतान के लिए क्रिप्टोकरेंसी का पता छोड़ देता है। इस पूरी प्रक्रिया में AI कई फैसले खुद लेने के साथ लगातार अपनी रणनीति भी बदल सकता है।