यह खासतौर पर आपकी प्राइवेट की को इंटरनेट से अलग रखने पर काम करता है

क्या होता है कोल्ड वॉलेट और कैसे करता है काम?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:47 am Sep 03, 202609:47 am

क्या है खबर?

क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के साथ उसकी सुरक्षा भी बड़ी चिंता रहती है। ऑनलाइन वॉलेट या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंटरनेट से जुड़े होने के कारण साइबर हमलों का निशाना बन सकते हैं। ऐसे में कोल्ड वॉलेट क्रिप्टोकरेंसी को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। यह खासतौर पर आपकी प्राइवेट की को इंटरनेट से अलग रखने पर काम करता है। इससे हैकर्स के लिए सीधे आपकी क्रिप्टोकरेंसी तक पहुंच बनाना मुश्किल हो जाता है और कंट्रोल आपके पास रहता है।