ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का असर

ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का क्या पड़ा असर?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:17 pm Jun 25, 202606:17 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने के छह महीने बाद नई स्टडी सामने आई है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपी रिपोर्ट के अनुसार, ज्यादातर बच्चे अब भी टिक-टॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। शोध में शामिल 16 साल से कम उम्र के 85 प्रतिशत से अधिक बच्चों के अकाउंट सक्रिय मिले। इस कानून का पूरा असर समझने में कई साल लग सकते हैं।