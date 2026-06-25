ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का क्या पड़ा असर?
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने के छह महीने बाद नई स्टडी सामने आई है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपी रिपोर्ट के अनुसार, ज्यादातर बच्चे अब भी टिक-टॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। शोध में शामिल 16 साल से कम उम्र के 85 प्रतिशत से अधिक बच्चों के अकाउंट सक्रिय मिले। इस कानून का पूरा असर समझने में कई साल लग सकते हैं।
स्टडी
स्टडी में क्या सामने आया?
रिसर्च के दौरान 12 से 16 साल के 408 किशोरों का सर्वे किया गया। इसमें पाया गया कि अधिकतर बच्चे अपने पुराने अकाउंट से सोशल मीडिया चला रहे थे। कई बच्चों से केवल उम्र पूछकर ही अकाउंट बनाने की अनुमति दे दी गई। कुछ बच्चों ने फर्जी अकाउंट और प्राइवेट ब्राउजिंग का सहारा लिया। वहीं, VPN का इस्तेमाल बहुत कम मामलों में देखने को मिला और कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आया।
वजह
तुरंत असर क्यों नहीं दिखा?
शोधकर्ताओं का कहना है कि केवल छह महीने में किसी बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद करना सही नहीं होगा। उनका मानना है कि इस कानून का उद्देश्य मौजूदा किशोरों से ज्यादा आने वाली पीढ़ी में सोशल मीडिया की आदत कम करना है। इस तरह के सामाजिक व्यवहार बदलने में कई साल लगते हैं। इसलिए इस कानून का सही असर आने वाले समय में ही स्पष्ट रूप से सामने आ सकेगा।
चुनौती
आगे क्या रहेगी सबसे बड़ी चुनौती?
रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ बच्चे फर्जी अकाउंट, प्राइवेट ब्राउजिंग और दूसरे ऑनलाइन तरीकों से रोक से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे सभी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखना और मुश्किल हो सकता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि सोशल मीडिया कंपनियों पर लगातार सख्ती, बेहतर उम्र सत्यापन व्यवस्था और लंबे समय तक निगरानी ही इस कानून को भविष्य में प्रभावी बना सकती है।