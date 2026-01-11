ग्राेक नहीं कर पाएगा आपके डाटा का उपयोग, गोपनीयता के लिए बदल दें सेटिंग 

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की इमेज जनरेशन क्षमता और पर्सनलाइजेशन को लेकर चिंताएं बढ़ने से गोपनीयता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। एलन मस्क के ग्रोक AI चैटबॉट ने कंटेंट जनरेट करने और यूजर डाटा के इस्तेमाल को लेकर बार-बार बहस छेड़ी है। अगर, आप ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं तो यह यूजर्स को यह मैनेज करने की सुविधा देता है। सेटिंग्स से इन विकल्पों को डिसेबल कर सकते हैं। आइये जानते हैं ग्रोक डाटा कंट्रोल करने का तरीका क्या है।

उपयोग इसलिए होता है डाटा का उपयोग डिफॉल्ट रूप से ग्रोक आपके एक्स अकाउंट से जुड़े डाटा का उपयोग करके प्रतिक्रियाओं को पर्सनलाइज कर सकता है। इसमें आपकी एक्स प्रोफाइल डिटेल, अकाउंट सेटिंग, प्राथमिकताएं और अकाउंट पर सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाली पोस्ट जैसी जानकारी शामिल है। इस सुविधा का उद्देश्य उत्तरों को अनुकूलित करना है, लेकिन कुछ यूजर गोपनीयता या न्यूट्रल रिस्पॉन्स कारणों से डाटा उपयोग को सीमित करना चाह सकते हैं। डाटा उपयोग मैनेज करने के लिए ग्रोक के सेटिंग पैनल में जाना होगा।

विकल्प यहां मिलेगी डाटा कंट्रोल की सेटिंग अपने ब्राउजर में ग्रोक खोलें और अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें। मेनू में जाकर सेटिंग्स चुनें और फिर डाटा कंट्रोल पर जाएं। इस सेक्शन में डाटा यूजेज, स्टोरेज और पर्सनलाइजेशन से संबंधित सभी विकल्प सूचीबद्ध हैं। डाटा कंट्रोल सेक्शन के अंतर्गत 'X का उपयोग करके ग्रोक को पर्सनलाइज करें' विकल्प खोजें। यह सेटिंग ग्रोक को प्रतिक्रियाओं और अनुशंसाओं को पर्सनलाइजेशन करने के लिए आपके एक्स डाटा का उपयोग करने की अनुमति देती है।

तरीका इस तरह बंद कर सकते हैं डाटा उपयोग इसे बंद करने के लिए ग्रोक की सेटिंग्स में जाएं और बाएं पैनल से डाटा कंट्रोल्स पर क्लिक करें। 'एक्स का उपयोग करके ग्रोक को पर्सनलाइज करें' विकल्प ढूंढें। इसे बंद करने के लिए स्विच को टॉगल करें। बंद करने के बाद ग्रोक आपके एक्स प्रोफाइल डाटा, अकाउंट जानकारी, स्थान, सेटिंग्स, प्राथमिकताएं या दिखाई देने वाली पोस्ट का उपयोग परिणामों को पर्सनलाइज करने के लिए नहीं करेगा।

