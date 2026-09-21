2030 तक हर साल 50 रॉकेट लॉन्च का लक्ष्य

ISRO को हर साल 50 रॉकेट लॉन्च करने के लिए क्या करना होगा बदलाव? जानिए चुनौतियां

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:10 pm Sep 21, 202606:10 pm

क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 2030 तक हर साल 50 रॉकेट लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। यह मौजूदा लॉन्च संख्या के मुकाबले बड़ा लक्ष्य है। 21 सितंबर तक 2026 में भारत ने सिर्फ तीन ऑर्बिटल लॉन्च किए थे। इनमें दो लॉन्च ISRO ने और एक निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने किया था। ऐसे में 50 लॉन्च तक पहुंचने के लिए देश को रॉकेट बनाने, जांचने और लॉन्च करने की क्षमता बढ़ानी होगी।