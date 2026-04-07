नासा के आर्टेमिस II की सफलता से भारत को क्या लाभ मिलेगा?
क्या है खबर?
अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्टेमिस II मिशन ने चांद के पास ऐतिहासिक फ्लाईबाय पूरा कर नया रिकॉर्ड बनाया है। यह मिशन 50 साल बाद इंसानों को चांद के पास ले गया और ओरियन स्पेसक्राफ्ट ने धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की है। इस मिशन ने अपोलो 13 का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। 10 दिन की इस यात्रा में चार अंतरिक्ष यात्री शामिल रहे और इसे अंतरिक्ष के भविष्य के लिए अहम माना जा रहा है।
फायदा
भारत को डाटा और तकनीकी सहयोग का फायदा
भारत ने 2023 में आर्टेमिस समझौते पर साइन किया था, जिसका फायदा अब दिखने लगा है। इस मिशन से मिलने वाला डाटा भारत के लिए आगामी मिशनों के लिए बेहद काम का है। खासकर लाइफ सपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम की जानकारी गगनयान मिशन के लिए बहुत मददगार होगी। इससे भारतीय वैज्ञानिकों को लंबी अंतरिक्ष यात्रा के लिए बेहतर तैयारी करने का मौका मिलेगा और भविष्य के मिशन ज्यादा सुरक्षित बनेंगे।
भूमिका
चंद्रयान-3 ने भारत की भूमिका की मजबूत
भारत का चंद्रयान-3 मिशन इस साझेदारी में बड़ी ताकत बना है। चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग से भारत ने अपनी तकनीकी क्षमता साबित की है। यही इलाका भविष्य में नासा के मिशन का भी लक्ष्य है, जिससे भारत को एक मजबूत पार्टनर के रूप में देखा जा रहा है। चांद की मिट्टी और पानी की खोज से जुड़ी जानकारी भी ग्लोबल मिशनों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है।
ताकत
स्पेस रेस में भारत की बढ़ती ताकत
इस साझेदारी से भारत को सिर्फ तकनीकी ही नहीं बल्कि रणनीतिक फायदा भी मिल रहा है। अमेरिका के नेतृत्व वाले इस प्रोग्राम में शामिल होकर भारत अंतरिक्ष के नियम तय करने वाले देशों में शामिल हो गया है, जिससे भारतीय कंपनियों और स्टार्टअप्स को भी बड़े मौके मिलेंगे। आने वाले समय में लूनर स्टेशन और दूसरे मिशनों में भारत की भागीदारी बढ़ सकती है, जिससे देश की अंतरिक्ष ताकत और वैश्विक पहचान मजबूत होगी।