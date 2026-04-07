नासा ने रचा इतिहास, आर्टेमिस II से 50 साल बाद इंसानों ने लगाया चांद का चक्कर

अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्टेमिस II मिशन ने ऐतिहासिक चांद फ्लाईबाय सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। चार अंतरिक्ष यात्री 50 साल बाद चांद के पास पहुंचे और उसके चारों ओर घूमे। यह मिशन 1 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। भारतीय समय के अनुसार 6 और 7 अप्रैल के बीच यह अहम चरण पूरा हुआ। इस दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने कई नई तस्वीरें और जानकारी जुटाई, जो भविष्य के मिशनों के लिए बेहद अहम मानी जा रही हैं।

टाइमलाइन कब क्या हुआ? भारतीय समय के अनुसार सोमवार सुबह करीब 10:11 बजे अंतरिक्ष यान चांद के प्रभाव क्षेत्र में दाखिल हुआ। इसके बाद उसी दिन रात करीब 10:30 बजे फ्लाईबाय का लाइव कवरेज शुरू हुआ। रात 11:26 बजे क्रू ने इंसानों की सबसे ज्यादा दूरी का पुराना रिकॉर्ड पार किया। इसके बाद मंगलवार तड़के 04:17 बजे स्पेसक्राफ्ट चांद के पीछे गया, जिससे लगभग 40 मिनट तक संपर्क टूट गया और 04:32 बजे यह चांद के सबसे करीब पहुंचा।

ब्लैकआउट 40 मिनट का ब्लैकआउट और खास अनुभव चांद का चक्कर लगाने के दौरान जब अंतरिक्ष यान चांद के पीछे गया, तब करीब 40 मिनट तक धरती से संपर्क पूरी तरह टूट गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चांद ने रेडियो और लेजर सिग्नल को ब्लॉक कर दिया। इस दौरान चारों अंतरिक्ष यात्री पूरी तरह अकेले रहे। यह अनुभव अपोलो मिशन जैसा ही था। इसी समय उन्होंने एक दुर्लभ पूरा सूर्य ग्रहण भी देखा, जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता।

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