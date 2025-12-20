धीमा काम कर रहा है वाई-फाई? घर के अंदर छिपे हैं ये कारण 

इंटरनेट की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए अब ज्यादातर घरों में वाई-फाई लगवाया जाता है, ताकि आपका डिवाइस तेज काम करे। कई बार यह धीमा हो जाता है, जिससे ऑनलाइन स्ट्रीम से लेकर डाउनलोड और वीडियो कॉल में समस्या आने लगती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि समस्या उनके इंटरनेट प्रदाता या राउटर में है, लेकिन अक्सर असली वजह घर के अंदर ही होती है। आइए जानते हैं घर में किन कारणों से वाई-फाई धीमा हो सकता है।

#1 माइक्रोवेव ओवन माइक्रोवेव खाना पकाने के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करने के लिए मैग्नेट्रॉन नामक एक कंपोनेंट का उपयोग करते हैं। ये तरंगें अक्सर वाई-फाई राउटर्स के समान 2.4GHz आवृत्ति पर काम करती हैं। इस ओवरलैप के कारण आपकी इंटरनेट स्पीड में अस्थायी गिरावट आ सकती है। खासकर स्ट्रीमिंग या वीडियो कॉलिंग के दौरान दिक्कत आ जाती है। इसे ठीक करने के लिए अपने राउटर को माइक्रोवेव से दूर रखें या 5GHz वाई-फाई बैंड पर स्विच करें।

#2 ब्लूटूथ डिवाइस ब्लूटूथ हेडफोन, स्पीकर, गेम कंट्रोलर और कैमरे एक ही 2.4GHz बैंड पर काम करते हैं। आमतौर पर एक डिवाइस से कोई खास समस्या नहीं होती, लेकिन एक से ज्यादा ब्लूटूथ गैजेट्स के एक साथ इस्तेमाल करने से सिग्नल जाम हो सकता है। इससे आपका वाई-फाई धीमा हो जाता है। राउटर के पास डिवाइसेज की संख्या कम करने या उन्हें दूर रखने से नेटवर्क बेहतर तरीके से काम कर सकता है।

#3 स्मार्ट होम गैजेट्स स्मार्ट बल्ब, सुरक्षा कैमरे, स्मार्ट प्लग और वॉयस असिस्टेंट हब सभी वाई-फाई पर निर्भर करते हैं। अगर, बहुत सारे डिवाइस एक ही राउटर से कनेक्ट होते हैं तो वे बैंडविड्थ और प्रोसेसिंग पावर के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इससे फोन, लैपटॉप और टैबलेट को स्थिर कनेक्शन बनाए रखने में परेशानी हो सकती है। राउटर को सेंटर पर रखने, कुछ डिवाइस को 5GHz पर स्विच करने या मेश सिस्टम का उपयोग करने से गति और कवरेज में सुधार हो सकता है।

#4 कॉर्डलेस फोन पुराने एनालॉग कॉर्डलेस फोन और कुछ 2.4GHz डिजिटल फोन भी आपके वाई-फाई में बाधा डाल सकते हैं। ये आपके राउटर की ही फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल प्रसारित करते हैं, जिससे सिग्नल में टकराव होता है। आधुनिक DECT 6.0 फोन 1.9 GHz फ्रीक्वेंसी का उपयोग करते हैं, जिससे यह समस्या पूरी तरह से दूर हो जाती है। पुराने फोन को नए मॉडल से बदलने पर वाई-फाई को अपना अलग नेटवर्क मिल जाता है, जिससे इंटरनेट बेहतर चलता है।