मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों को ऐसे नियंत्रित कर रहा AI टूल

फोटॉन मैट्रिक्स डिवाइस लिडार और रडार जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इससे यह उड़ते हुए छोटे से छोटे मच्छर को भी आसानी से पहचान लेता है।

फिर AI से चलने वाली लेजर किरणों की मदद से यह उन्हें बिना किसी शोर के खत्म कर देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता।

इसके आउटडोर मॉडल की कीमत 1,088 डॉलर (करीब एक लाख रुपये) और इंडोर मॉडल की कीमत 988 डॉलर (करीब 93,000 रुपये) रखी गई है।