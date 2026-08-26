वेमो रोबोटैक्सी और मिलीवैन की टक्कर का वीडियो वायरल, सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक पर उठे सवाल

इस वीडियो पर 2,000 से ज्यादा अपवोट्स और 500 कमेंट्स मिले हैं। इनमें कुछ यूजर्स का कहना है कि गलती दूसरी गाड़ी के चालक की हो सकती है क्योंकि वेमो के कैमरों ने उसकी नंबर प्लेट जरूर रिकार्ड कर ली होगी।

यह घटना हाल ही की उस शिकायत के बाद सामने आई है, जिसमें बताया गया था कि वेमो की एक कार यात्री का सामान अंदर ही छोड़कर आगे बढ़ गई थी।

इन सब घटनाओं के बाद लोग यह सवाल उठाने लगे हैं कि क्या सेल्फ-ड्राइविंग गाड़ियां रोजमर्रा की जिंदगी में चलाने के लिए वाकई तैयार हैं।