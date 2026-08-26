अमेरिकी राज्यों के मुकदमे को सुलझाने के लिए मेटा समझौते की योजना बना रही है

अमेरिकी राज्यों के मुकदमे को सुलझाने के लिए समझौते पर बात कर रही मेटा

क्या है खबर?

मेटा और अमेरिकी राज्यों के अटॉर्नी जनरल के बीच एक मुकदमे में ट्रायल के बीच ही समझौते की संभावना पर बातचीत हुई। इस मामले में कंपनी पर आरोप है कि उसने जान-बूझकर फेसबुक और इंस्टाग्राम को इस तरह से डिजाइन किया कि किशोरों को इनकी लत लग जाए। कैलिफोर्निया के ओकलैंड में फेडरल कोर्ट में चल रहे इस मुकदमे का दूसरा सप्ताह है। इसमें जुर्माने और प्लेटफॉर्म के काम करने के तरीके में बदलाव की मांग की जा रही है।