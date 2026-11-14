रक्त मार्कर से अब जीवितों में पकड़ी जाएगी CTE बीमारी

अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों को एडवांस CTE है, उनके खून में इस मार्कर (eMTBR-tau243) का स्तर सामान्य से काफी ज्यादा होता है।

वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि eMTBR-tau243, CTE और अल्जाइमर जैसी दूसरी बीमारियों के बीच अंतर बताने में भी काम आ सकता है।

हालांकि, अभी यह कोई मुकम्मल टेस्ट नहीं है, लेकिन इस अध्ययन के सह लेखक कांता होरी और चिहिरो सातो को भरोसा है कि इससे उन लोगों की पहचान आसानी से की जा सकेगी, जिन्हें CTE का सबसे ज्यादा खतरा है। साथ ही इससे बीमारी के नए इलाज खोजने में भी तेजी आएगी।