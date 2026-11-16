मैसूर के कॉलेज छात्रों का बनाया चिप डिजाइन टेपआउट के लिए ताइवान भेजा

पिनाका अस्ट्रासेमी और कायरोस सेमी का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसके जरिए छात्रों को असल चिप डिजाइन पर काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है। अब तैयार हुई इस चिप को टेपआउट के लिए ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (TSMC) भेजा गया है।

VVCE के प्राचार्य सदाशिव गौड़ा ने बताया कि 'पिनाका' प्रोजेक्ट ने संस्थान के लिए एक अहम पड़ाव तय किया है। यह सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अकादमिक रिसर्च और उद्योग के आपसी सहयोग की क्षमता को सामने लाता है।

साथ ही इससे छात्रों और फैकल्टी को भारत के लगातार बढ़ रहे स्वदेशी चिप डिजाइन इकोसिस्टम में योगदान देने की प्रेरणा मिल रही है।