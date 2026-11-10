बार-बार चार्जिंग की झंझट खत्म करने के लिए वीवो ला रही बड़ी बैटरी वाला फोन

वीवो और उसका सब ब्रांड iQOO भी नए फोल्डेबल फोन लाने की तैयारी में हैं, जो अगले साल तक आ सकते हैं। चर्चा है कि इनमें क्लासिक फोल्डेबल डिजाइन के साथ-साथ बड़े डिस्प्ले वाले ऑप्शन भी मिलेंगे।

इसके अलावा, iQOO का एक फ्लैगशिप फोन भी आ सकता है, जिसमें मीडियम साइज की स्क्रीन होगी। ओप्पो जैसी दूसरी कंपनियां भी बड़ी बैटरी वाले फोन लाने की दौड़ में शामिल हो रही हैं।

ऐसा लग रहा है कि जल्द ही पूरे दिन चलने वाली बैटरी वाले फोन आम बात हो जाएंगे।