बार-बार चार्जिंग की झंझट खत्म करने के लिए वीवो ला रही बड़ी बैटरी वाला फोन

बार-बार चार्जिंग की झंझट खत्म करने के लिए वीवो ला रही बड़ी बैटरी वाला फोन
स्मार्टफोन निर्माता वीवो शायद फोन की बैटरी लाइफ में बड़ा बदलाव लाने वाली है। चीन से आ रही खबरों के मुताबिक, कंपनी एक ऐसे स्मार्टफोन की टेस्टिंग कर रही है, जिसमें 12,000mAh की बड़ी बैटरी (असल में 11,970mAh) होगी।
यह एक बढ़ते चलन का हिस्सा है, जहां कंपनियां बड़े बैटरी वाले फोन बना रही हैं। इससे आप चार्जर ढूंढे बिना लंबे समय तक फोन इस्तेमाल कर पाएंगे।
iQOO लाएगी फोल्डेबल फोन
वीवो और उसका सब ब्रांड iQOO भी नए फोल्डेबल फोन लाने की तैयारी में हैं, जो अगले साल तक आ सकते हैं। चर्चा है कि इनमें क्लासिक फोल्डेबल डिजाइन के साथ-साथ बड़े डिस्प्ले वाले ऑप्शन भी मिलेंगे।
इसके अलावा, iQOO का एक फ्लैगशिप फोन भी आ सकता है, जिसमें मीडियम साइज की स्क्रीन होगी। ओप्पो जैसी दूसरी कंपनियां भी बड़ी बैटरी वाले फोन लाने की दौड़ में शामिल हो रही हैं।
ऐसा लग रहा है कि जल्द ही पूरे दिन चलने वाली बैटरी वाले फोन आम बात हो जाएंगे।