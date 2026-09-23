विट्यूर ने लॉन्च किए वंडर स्मार्ट ग्लासेज, गोपनीयता की नहीं रहेगी चिंता
विट्यूर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से चलने वाले नए वंडर स्मार्ट ग्लासेज बाजार में उतारे हैं। ये आपके रोजमर्रा के साधारण चश्मों की जगह लेने और उन्हें कहीं ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
इन चश्मों में न तो कोई कैमरा है और न ही कोई ऐसा माइक जो हर वक्त आपकी बातें सुनता रहे। ये केवल 30 ग्राम के बेहद हल्के फ्रेम हैं, जिनमें माइक और स्पीकर जैसे जरूरी हार्डवेयर फिट किए गए हैं। खास बात यह है कि ये दिखने में बिल्कुल पुराने जमाने के आम चश्मों जैसे ही लगते हैं।
28 सितंबर से शुरू होंगे प्री-ऑर्डर
वंडर ग्लासेज आपको ऑडियो रिकॉर्ड करने, नोट्स बनाने और बिना हाथों के इस्तेमाल के कॉल करने की सुविधा देते हैं, लेकिन ये सब तभी होगा, जब आप खुद चाहेंगे।
आप अपनी पसंद के फ्रेम स्टाइल, रंग चुन सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से नंबर वाले लेंस भी लगवा सकते हैं।
ग्रुप चैट के लिए इसमें एक खास 'मीटिंग मोड' स्विच दिया गया है, जिसमें एक छोटी LED लाइट भी लगी है। निजता को लेकर फिक्रमंद लोगों के लिए अच्छी बात ये है कि किसी भी रिकॉर्डिंग को टेक्स्ट में बदलने के तुरंत बाद डिलीट कर दिया जाता है।
अमेरिका में वंडर चश्मों के लिए प्री-ऑर्डर 28 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, जिनकी कीमत 299 डॉलर (करीब 28,00 रुपये) तय की गई है। इनकी शिपिंग नवंबर में शुरू होने की उम्मीद है।