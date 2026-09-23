विट्यूर ने लॉन्च किए वंडर स्मार्ट ग्लासेज, गोपनीयता की नहीं रहेगी चिंता

वंडर ग्लासेज आपको ऑडियो रिकॉर्ड करने, नोट्स बनाने और बिना हाथों के इस्तेमाल के कॉल करने की सुविधा देते हैं, लेकिन ये सब तभी होगा, जब आप खुद चाहेंगे।

आप अपनी पसंद के फ्रेम स्टाइल, रंग चुन सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से नंबर वाले लेंस भी लगवा सकते हैं।

ग्रुप चैट के लिए इसमें एक खास 'मीटिंग मोड' स्विच दिया गया है, जिसमें एक छोटी LED लाइट भी लगी है। निजता को लेकर फिक्रमंद लोगों के लिए अच्छी बात ये है कि किसी भी रिकॉर्डिंग को टेक्स्ट में बदलने के तुरंत बाद डिलीट कर दिया जाता है।

अमेरिका में वंडर चश्मों के लिए प्री-ऑर्डर 28 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, जिनकी कीमत 299 डॉलर (करीब 28,00 रुपये) तय की गई है। इनकी शिपिंग नवंबर में शुरू होने की उम्मीद है।