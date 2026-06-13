विसा और OpenAI ने AI के माध्यम से शुरू की शॉपिंग की सुविधा 

नकली वेबसाइट्स के झांसे में आने की दी चेतावनी

वीजा दावा करता है कि वह टोकनाइज्ड क्रेडेंशियल्स, रीयल-टाइम फ्रॉड चेक और यूजर-कंट्रोल्ड परमिशन जैसी मजबूत सुरक्षा का उपयोग कर रहा है।

हालांकि, कुछ विशेषज्ञ नए खतरों की ओर इशारा कर रहे हैं। इनमें AI का बिना अनुमति खरीदारी करना या नकली वेबसाइट्स के झांसे में आ जाना शामिल है।

कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि इस तकनीक को लागू करते समय पारदर्शिता और नियंत्रण का पूरा ध्यान रखा जाएगा, ताकि यह सुविधा सुविधाजनक होने के साथ-साथ भरोसेमंद भी बनी रहे।