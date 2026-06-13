रक्षा मंत्री का स्पष्ट संदेश, बोले- आतंकियों के आकाओं तक नहीं पहुंचेगा सिंधु नदी का पानी

बयान

रक्षा मंत्री बोले- शांति की भाषा नहीं समझने वालों को जवाब देना जानते

हैदराबाद में एक कार्यक्रम में राजनाथ ने कहा, "'ऑपरेशन सिंदूर' के माध्यम से सरकार ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह उन लोगों को जवाब देना जानती है जो शांति और सद्भाव की भाषा नहीं समझते हैं। हम सिंधु नदी का पानी आतंकवादियों और मानवता के दुश्मनों के संरक्षकों तक नहीं पहुंचने देंगे। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि अगर भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले किए जाते हैं तो वह पाकिस्तान को अनाज और पानी की आपूर्ति रोक देगी।"