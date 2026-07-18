बेंगलुरु के तकनीशियन ने अमेरिकी चर्च के लिए एक टूल बनाकर कमाए 24 लाख रुपये
बेंगलुरु के एक तकनीशियन वीरेंद्र ने एक ही प्रोजेक्ट से लगभग 24 लाख रुपये कमाए हैं। उन्होंने अमेरिका की एक चर्च मीडिया एजेंसी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित एक विशेष CRM टूल तैयार किया है। इस टूल को बनाने के लिए उन्होंने एंथ्रोपिक के क्लाउड-आधारित फैबल का इस्तेमाल किया।
इस काम के लिए उन्हें एक ही बार में 25,000 डॉलर मिले, जो भारतीय रुपये में लगभग 24 लाख होते हैं। उनकी यह उपलब्धि इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गई।
AI से बिजनेस सॉफ्टवेयर हो रहे सस्ते
वीरेंद्र ने अपने क्लाइंट के लिए हबस्पॉट CRM सेटअप करने के लिए फैबल 5 और जिसे वे 'कंपनी ब्रेन' कहते हैं, उसका उपयोग किया।
यह असल में कंपनी की जानकारी और उसके विभिन्न टूल्स का कुशल एकीकरण है। वीरेंद्र का कहना है कि AI अब महंगे बिजनेस सॉफ्टवेयर को काफी किफायती बना रहा है। इस वजह से छोटी संस्थाएं भी अधिक समझदारी और कुशलता से काम कर पा रही हैं।
इस मामले ने यह चर्चा भी छेड़ दी है कि AI किस तरह चर्च और होम सर्विसेज जैसे पारंपरिक उद्योगों में बड़ा बदलाव ला सकता है क्योंकि अब तकनीकी समाधान सभी के लिए अधिक सुलभ हो गए हैं।