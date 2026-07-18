बेंगलुरु के तकनीशियन ने अमेरिकी चर्च के लिए एक टूल बनाकर कमाए 24 लाख रुपये

वीरेंद्र ने अपने क्लाइंट के लिए हबस्पॉट CRM सेटअप करने के लिए फैबल 5 और जिसे वे 'कंपनी ब्रेन' कहते हैं, उसका उपयोग किया।

यह असल में कंपनी की जानकारी और उसके विभिन्न टूल्स का कुशल एकीकरण है। वीरेंद्र का कहना है कि AI अब महंगे बिजनेस सॉफ्टवेयर को काफी किफायती बना रहा है। इस वजह से छोटी संस्थाएं भी अधिक समझदारी और कुशलता से काम कर पा रही हैं।

इस मामले ने यह चर्चा भी छेड़ दी है कि AI किस तरह चर्च और होम सर्विसेज जैसे पारंपरिक उद्योगों में बड़ा बदलाव ला सकता है क्योंकि अब तकनीकी समाधान सभी के लिए अधिक सुलभ हो गए हैं।