'कौन बनेगा करोड़पति' का 18वां सीजन होगा सबसे अलग

KBC में बदलाव, अमिताभ बच्चन बोले- अब सिर्फ जवाब रटने से काम नहीं चलेगा; सोचना पड़ेगा

लेखन नेहा शर्मा 09:43 am Jul 18, 202609:43 am

क्या है खबर?

टीवी का सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन इस बार का यानी 18वां सीजन पिछले सभी सीजनों से अलग और थोड़ा कठिन होने वाला है। शो के होस्ट और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक नया प्रोमो साझा करके इस बात की आधिकारिक घोषणा की है कि गेम के नियमों और फॉर्मेट में बड़े बदलाव किए गए हैं।