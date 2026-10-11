वैज्ञानिकों ने बनाई थोरियम परमाणु घड़ी, ज्यादा सटीक दिखाएगी समय

सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब ट्यू विएन में प्रोफेसर थोरस्टन शूम की टीम ने लेजर की मदद से थोरियम के नाभिक को उत्तेजित किया। इस प्रयोग से यह साबित हो गया कि यह विचार वास्तव में काम करता है।

हालांकि, यह थोरियम घड़ी अभी दुनिया की सबसे ज्यादा सटीक ऑप्टिकल एटॉमिक घड़ियों जितनी सटीक नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि बेहतर लेजर और एडवांस क्रिस्टल का इस्तेमाल करके इसे और बेहतर बनाया जा सकता है।

अगर, सब कुछ ठीक रहा तो परमाणु घड़ियां समय मापने का एक बिल्कुल नया पैमाना तय कर सकती हैं और भविष्य के विज्ञान के लिए कई रोमांचक रास्ते खोल सकती हैं।