इमर्जेंट ने कई ऑनलाइन काम संभालने के लिए AI एजेंट पेश किया है

वाइब-कोडिंग स्टार्टअप इमर्जेंट ने लॉन्च किया AI एजेंट विंगमैन, मिलेगी ओपनक्लॉ जैसी सुविधा

क्या है खबर?

भारतीय वाइब-कोडिंग स्टार्टअप इमर्जेंट ने विंगमैन लॉन्च किया है, जो मैसेजिंग पर आधारित एक ऑटोनाॅमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट है। इसके जरिए कंपनी का लक्ष्य AI एजेंट्स को विभिन्न टूल्स और वर्कफ्लो में नियमित कार्यों को संभालने में सक्षम बनाना है। यह स्टार्टअप बैकग्राउंड में चलने वाले सॉफ्टवेयर की बढ़ती श्रेणी में विस्तार कर रहा है, जिसे ओपनक्लॉ और एंथ्रोपिक के क्लाउड जैसे टूल्स ने लोकप्रिय बनाया है, जो आपके कंप्यूटर के कई काम अपने आप संभाल सकते हैं।