XRISM टेलिस्कोप ने पहली बार देखा न्यूट्रॉन तारे की ओर गिरती गैस

XRISM ने न्यूट्रॉन तारे GX 301-2 के पास रेडशिफ्टेड आयरन लाइनें देखीं। इनसे पता चला कि गैस लगभग 430 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से उसकी ओर गिर रही थी। अवलोकन के दौरान पहले दिख रहीं अवशोषण रेखाएं बाद में उत्सर्जन रेखाएं बन गईं। यह साफ तौर पर दिखाता है कि पदार्थ न्यूट्रॉन तारे के जमाव क्षेत्र के अंदर आ गया था। चंद्रा जैसे पुराने टेलिस्कोपों के मुकाबले XRISM के बेहतर रेजाॅल्यूशन की वजह से खगोलविद आखिरकार यह पुष्टि कर पाए कि यह खोज उस पुरानी अवधारणा की सीधी पड़ताल है कि ये सिस्टम कैसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं।