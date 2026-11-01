सुपरनोवा के मलबे में टेलिस्कोप ने खोजे नए तारे और जीवन के रहस्य

निगाटा यूनिवर्सिटी के ताकाशी शिमोनिशी के नेतृत्व वाली रिसर्च टीम ने इन गर्म कोर में जटिल अणु खोजे हैं। ये अणु ठीक वैसे ही हैं जैसे अंतरिक्ष के शांत और सामान्य हिस्सों में पाए जाते हैं।

इस खोज का मतलब यह है कि तारे और ग्रह केवल शांत इलाकों में ही नहीं, बल्कि सुपरनोवा जैसे बड़े धमाके के बाद बने अशांत और मुश्किल भरे माहौल में भी बन सकते हैं। पहले हम ऐसा नहीं मानते थे।

यह खोज इस तरफ भी इशारा करती है कि पूरे ब्रह्मांड में जीवन के लिए जरूरी शुरुआती तत्व हमारी सोच से कहीं ज्यादा आम हो सकते हैं।