यूट्यूब में शनिवार से दिक्कत आ रही है

भारत में यूजर्स ने की यूट्यूब डाउन होने की शिकायत, जानिए क्या हुई परेशानी

क्या है खबर?

भारतीय यूट्यूब यूजर्स ने वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने में आ रही समस्याओं की जानकारी दी है। बताई गई समस्याओं में ऐप खोलते समय एरर आना, सर्वर कनेक्शन में दिक्कतें और वीडियो लोड न होना शामिल हैं। डाउनडिटेक्टर के अनुसार, यूट्यूब यूजर्स ने ऐप, सर्वर कनेक्शन और वीडियो स्ट्रीमिंग से जुड़ी समस्याओं की शिकायत की है। टीम यूट्यूब ने ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करने और डिवाइस को रीस्टार्ट करने का सुझाव दिया है।