दुनिया में बढ़ रहा ह्यूमनॉइड रोबोट का इस्तेमाल

दुनिया में बढ़ रहा ह्यूमनॉइड रोबोट का इस्तेमाल, पिछले साल बिके 7,000 से अधिक

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:42 pm Sep 21, 202601:42 pm

क्या है खबर?

दुनिया में इंसानों की तरह काम करने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट का उपयोग बढ़ रहा है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स (IFR) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल दुनियाभर में करीब 7,000 ह्यूमनॉइड रोबोट बेचे गए। इनका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल सर्विस के कामों में किया गया। हालांकि, यह संख्या कुल रोबोट बिक्री की तुलना में काफी कम है। IFR के अनुसार, ह्यूमनॉइड रोबोट इंसानों जैसे दिखते हैं और उनके लिए बनाए माहौल में खुद काम कर सकते हैं।