शोध कार्य को प्रभावी बनाने में कैसे करें AI का उपयोग?
क्या है खबर?
शोध की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके जानकारी को संभालना और ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। खास टूल्स की मदद से शोधकर्ता बहुत जल्दी पेपर ढूंढ सकते हैं, उनके बीच के रिश्तों को समझ सकते हैं और अपने संदर्भों को सही से संभाल सकते हैं। इससे लेखों को उनके विषय के हिसाब से एक साथ जोड़ना और जरूरी जानकारी निकालना आसान हो जाता है। आइए जानते हैं AI कैसे शोध कार्य आसान बनाता है।
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पेपर ढूंढने का आसान तरीका
साहित्य की खोज और जानकारी पाने के लिए एलिसिट और कॉन्सेस जैसे टूल्स बहुत काम आते हैं। एलिसिट को खास तौर पर बड़े-बड़े शोध पत्रों के डाटाबेस में खोजने, सारांश बनाने, जानकारी निकालने और उनके बारे में बातचीत करने के लिए बनाया गया है। दूसरी तरफ़, कॉन्सेस वैज्ञानिक साहित्य से सबूतों के आधार पर जवाब देने पर जोर देता है। ये टूल्स नतीजों को उनकी अहमियत के हिसाब से छांटने में भी मदद करते हैं।
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शोध में रिश्तों को समझना
सिमेंटिक स्कॉलर और रिसर्चरैबिट जैसे टूल किसी एक अहम पेपर से जुड़े साइटेशन नेटवर्क और दूसरे संबंधित काम को देखने में बहुत उपयोगी साबित होते हैं। आप इन AI टूल्स का इस्तेमाल करके अलग-अलग अध्ययनों के बीच के कनेक्शन के नक्शे बना सकते हैं। इन नेटवर्कों का नक्शा बनाने से यूजर अपने शोध के क्षेत्र में उन जरूरी पेपरों को ढूंढ सकते हैं, जो उनसे शायद छूट गए होते हैं।
#3
रेफरेंस मैनेजर की मदद से सोर्स व्यवस्थित करें
शोध सामग्री को सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए एनवीवो, ATLAS.ti और सिटावी जैसे सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया समाधान देते हैं। इनमें से सिटावी इसलिए खास है क्योंकि यह स्रोतों, नोट्स और साइटेशन को एक ही जगह पर संभाल कर रखता है। इससे सब कुछ व्यवस्थित रहता है और आप बाद में किसी भी जानकारी को बिना अस्त-व्यस्त फाइल्स या नोट्स को खंगाले आसानी से जब चाहे तब ढूंढ सकते हैं।
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अच्छे परिणाम के लिए ऐसे करें उपयोग
अच्छे काम के तरीके के लिए शुरुआत में सिमेंटिक स्कॉलर या एलिसिट में कुछ बड़े सवालों के साथ खोज शुरू करें, ताकि मजबूत स्रोत मिल सकें। स्रोतों को सिटावी में सेव करने से सब कुछ व्यवस्थित रहता है, वहीं रिसर्चरैबिट संबंधित अध्ययनों का अच्छा नक्शा बनाता है। आखिर में ChatGPT डीप रिसर्च या क्लाउड की मदद से चुने हुए पेपरों का सारांश तैयार करने से विषय की पूरी समझ बनती है और जानकारी की कोई दोहराव या छूट नहीं होती।