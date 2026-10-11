अमेरिका, चीन और रूस के बीच चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की होड़

अमेरिका, चीन और रूस तीनों ही चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की होड़ में लगे हैं। अमेरिका का लक्ष्य है कि 2030 तक उसका न्यूक्लियर रिएक्टर चांद की सतह पर काम करने लगे, वहीं चीन और रूस करीब 2036 तक ऐसा रिएक्टर बनाना चाहते हैं। इनका मकसद चांद पर इंसानों का लंबे समय तक रहना और काम करना मुमकिन बनाना और वहां की बेहद लंबी रातों में भी उन्हें लगातार बिजली मिलती रहे। यह पहल दिखाती है कि ये देश अंतरिक्ष की खोज को लेकर कितने गंभीर हैं और भविष्य के बड़े मिशनों के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं।