मेटा के किशोर के लिए किए सुरक्षा उपायों की पूर्व कर्मचारियों ने खोली पोल

इंस्टाग्राम और फेसबुक की मूल कंपनी मेटा पर अमेरिका के 29 राज्यों ने मुकदमा कर दिया है। उनका आरोप है कि कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म को ऐसे डिजाइन किया, जिससे किशोरों में सोशल मीडिया की लत लग गई।

इन राज्यों ने 200 अरब डॉलर (करीब 19,000 अरब रुपये) के भारी जुर्माने की मांग की है। उनका कहना है कि मेटा ने युवा यूजर्स के लिए मौजूद खतरों को कम करके बताया।

कैलिफोर्निया में चल रही यह सुनवाई अब अपने दूसरे सप्ताह में पहुंच चुकी है। सुनवाई के दौरान पता चला है कि इंस्टाग्राम के सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल बहुत ही कम यूजर्स ने किया है। आंकड़ों के मुताबिक, केवल 1.8 फीसदी यूजर्स ने 'टेक ए ब्रेक' फीचर का और 8.7 फीसदी ने 'क्वाइट मोड' का इस्तेमाल किया।