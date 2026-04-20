अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी अभी कर रही एंथ्रोपिक के मिथोस AI टूल का इस्तेमाल

अमेरिका में एंथ्रोपिक और पेंटागन के बीच चल रहे विवाद के बीच एक नई जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी NSA अभी भी कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल मिथोस प्रीव्यू का इस्तेमाल कर रही है। यह टूल कंप्यूटर सुरक्षा से जुड़े कामों में मदद करता है। खास बात यह है कि सरकारी रोक के बावजूद इसका इस्तेमाल जारी रहना पूरे मामले को और ज्यादा चर्चा में ला रहा है।

प्रतिबंध सरकार ने पहले लगाया था प्रतिबंध फरवरी में ट्रंप प्रशासन ने सभी सरकारी एजेंसियों को एंथ्रोपिक की सेवाएं इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। वजह यह थी कि कंपनी ने मिलिट्री इस्तेमाल के लिए जरूरी सुरक्षा नियमों में बदलाव करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद एंथ्रोपिक और सरकार के बीच तनाव बढ़ गया। इसके बावजूद, कुछ विभागों में इस टूल का इस्तेमाल जारी रहना इस पूरे मामले को और जटिल बना रहा है।

इस्तेमाल NSA में बढ़ रहा इस्तेमाल रिपोर्ट के मुताबिक, NSA उन करीब 40 संगठनों में शामिल है जिन्हें मिथोस प्रीव्यू का एक्सेस दिया गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस टूल का विभाग के अंदर बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है। यह दिखाता है कि विवाद के बावजूद इस AI टूल की उपयोगिता को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है और इसे सुरक्षा से जुड़े कामों में अहम माना जा रहा है।

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