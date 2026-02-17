AI इम्पैक्ट समिट में कई लोगों ने UPI से भुगतान नहीं लिए जाने को लेकर शिकायत की है

AI इम्पैक्ट समिट में नहीं लिया UPI से भुगतान, आगंतुक बोले- ये कैसा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम?

क्या है खबर?

देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के विकास को लेकर नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रतिभागी डिजिटल भुगतान स्वीकार नहीं किए जाने से हैरान रह गए। आयोजन के पहले दिन कई प्रतिभागियों ने ऑनलाइन शिकायत की है कि खाद्य विक्रेता यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) से भुगतान स्वीकार नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यहां केवल नकद भुगतान स्वीकार किया गया और कार्ड या UPI का कोई विकल्प नहीं दिया गया।