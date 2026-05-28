UPI सर्कल से परिवार के सदस्यों को बिना पिन बताए करें भुगतान,कैसे करें चालू? टेक्नोलॉजी May 28, 2026

डिजिटल भुगतान के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सर्कल एक शानदार फीचर है, जिससे आप परिवार के अपने भरोसेमंद सदस्यों- बच्चों या माता-पिता या दादा-दादी के साथ पैसों का लेन-देन आसानी से कर सकते हैं।

इसकी सबसे खास बात यह है कि आपको अपना सीक्रेट पिन किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उनके लिए हर महीने खर्च की एक लिमिट तय कर सकते हैं।

साथ ही यह भी फैसला कर सकते हैं कि उनके हर लेन-देन के लिए आपकी मंजूरी जरूरी होगी या नहीं। इस तरह आप चीजों को अपने पूरे कंट्रोल में रख पाते हैं और परिवार के रोजमर्रा के छोटे-मोटे खर्च बिना किसी टेंशन के पूरे हो जाते हैं।