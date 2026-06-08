योगी सरकार 2030 तक स्थापित करेगी 2GW क्षमता का डाटा सेंटर 

राज्य ग्रीन AI डाटा सेंटर को देगा बढ़ावा

इस नई नीति के तहत ऊर्जा-कुशल और AI से संचालित ग्रीन डाटा सेंटर बनाए जाएंगे, जिनमें विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों पर खास ध्यान दे रही है, ताकि ये डाटा सेंटर के बड़े हब बन सकें।

अडाणी और हिरानंदानी जैसे बड़े उद्योग समूह तो पहले से ही निवेश के प्रस्ताव लेकर आगे आए हैं। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नए मौके खुलेंगे और डिजिटल जगत और भी मजबूत होगा।