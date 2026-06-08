डोमिनिकन गणराज्य के हवाई अड्डे पर उतरते समय निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त, धमाके के साथ आग लगी

जांच

घटना की जांच शुरू

ला रोमाना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पास के पर्यटन स्थल ला रोमाना के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग 1.16 करोड़ आबादी वाले डोमिनिकन गणराज्य की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी है। इससे पहले 2021 में सैंटो डोमिंगो के लास अमेरिकास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक निजी विमान के उड़ान भरने के बाद 9 लोगों की मौत हो गई थी। डोमिनिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन (IDAC) और विमानन दुर्घटना जांच आयोग (CIAA) ने घटना की जांच शुरू कर दी है।