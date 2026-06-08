ऐपल का WWDC 2026 कार्यक्रम आज से होगा शुरू

ऐपल का WWDC 2026 कार्यक्रम आज से होगा शुरू, कब और कैसे देखें लाइव?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:58 am Jun 08, 202610:58 am

क्या है खबर?

टेक दिग्गज ऐपल का सालाना वर्ल्डवाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस (WWDC) 2026 आज से शुरू हो रहा है। इस कार्यक्रम में कंपनी अपने प्रमुख सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म से जुड़े नए बदलावों की घोषणा कर सकती है। ऐपल के CEO टीम कुक भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे उद्घाटन प्रस्तुति देंगे। यह कार्यक्रम 12 जून तक चलेगा। दुनियाभर के डेवलपर्स और ऐपल यूजर्स की नजर इस बात पर है कि कंपनी इस बार कौन से नए फीचर्स और तकनीक पेश करती है।