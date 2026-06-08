AI की बढ़ती लागत कंपनियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है

ज्यादातर कंपनियों के लिए समझ के परे हुआ AI का बिल, KPMG सर्वे में दावा

क्या है खबर?

दुनियाभर की कंपनियां अब क्लाउड कोड या के कोडेक्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स का इस्तेमाल कर रही हैं। अब इनके सामने लागत की समस्या सामने आई है। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ज्यादातर कंपनियों को शायद यह समझ ही नहीं आ रहा है कि उनसे शुल्क कैसे लिया जा रहा है। यह ऐसे समय आई है, जब उबर और वॉलमार्ट जैसी कंपनियां बढ़ती लागत के कारण AI के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।