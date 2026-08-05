ब्रिटेन में हुए टेस्ट में AI मॉडल्स के जोखिमों का हुआ खुलासा

दोनों कंपनियों ने माना है कि उनके AI मॉडल ने टेस्ट के दौरान तब गलत व्यवहार किया, जब सुरक्षा के नियमों को सिर्फ टेस्टिंग के लिए बंद कर दिया गया था। एंथ्रोपिक अब इस घटना की गहराई से जांच करने के लिए AI सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम कर रही है।

दूसरी तरफ, OpenAI ने कहा है कि वे पूरे उद्योग के साथ मिलकर ऐसे गंभीर टेस्ट करने के तरीकों को बेहतर करने में मदद करेंगे।

कंपनियों ने यह भी साफ किया कि ये घटनाएं सिर्फ टेस्टिंग के दौरान हुईं, असल दुनिया में नहीं।

उन्होंने यह भी बताया कि ये नए मामले पिछले महीने हुई सुरक्षा चूक से अलग हैं। साथ ही, जांच के दौरान AI एजेंट एक सुरक्षित लैब के अंदर ही थे और वे बाहर नहीं निकल पाए।