चेन्नई में DMK नेता उदयनिधि स्टालिन को पुलिस हिरासत में लिया गया

मुख्यमंत्री विजय और तृषा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद उदयनिधि स्टालिन पुलिस हिरासत में

लेखन गजेंद्र 11:31 am Aug 04, 202611:31 am

क्या है खबर?

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन को मंगलवार को चेन्नई स्थित उनके घर से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के नेता उदयनिधि ने मुख्यमंत्री विजय और अभिनेत्री तृषा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। चेन्नई पुलिस मंगलवार को जब उनको हिरासत में लेने पहुंची, तो काफी हंगामा हआ और पार्टी नेताओं ने पुलिस को घेरकर नारेबाजी भी की।