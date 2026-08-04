LIC के शेयर 8 प्रतिशत टूटे, आज क्यों देखने को मिल रही भारी गिरावट?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज (4 अगस्त) भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद LIC के शेयर करीब 8 प्रतिशत तक टूट गए। शेयर की कीमत सोमवार के बंद स्तर से काफी नीचे खुली और कारोबार के दौरान इसमें और कमजोरी दर्ज की गई। इस गिरावट के बाद निवेशकों के बीच इसकी वजह को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
वजह
गिरावट की सबसे बड़ी वजह क्या रही?
विशेषज्ञों के अनुसार, इस गिरावट की मुख्य वजह सरकार की ओर से LIC में हिस्सेदारी बेचने के लिए ऑफर फॉर सेल (OFS) की घोषणा है।
सरकार ने 2.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है, जबकि जरूरत पड़ने पर ग्रीन शू विकल्प के तहत 4 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सेदारी भी बेची जा सकती है।
OFS के लिए प्रति शेयर 382 रुपये का फ्लोर प्राइस तय किया गया है, जिससे शेयर पर लगातार दबाव देखने को मिला और बिकवाली भी बढ़ गई।
योजना
OFS में निवेशकों के लिए क्या है योजना?
सरकार के अनुसार, ऑफर फॉर सेल पहले गैर-खुदरा निवेशकों के लिए खोला गया है, जबकि खुदरा निवेशक अगले दिन इसमें बोली लगा सकेंगे।
अगर ग्रीन शू विकल्प का पूरा इस्तेमाल होता है, तो सरकार कुल 6.5 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेच सकती है। इस प्रक्रिया से सरकार को करीब 31,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार के पास वर्तमान में LIC में लगभग 96.5 प्रतिशत हिस्सेदारी मौजूद है, जिसे धीरे-धीरे कम किया जाएगा।
लक्ष्य
सरकार का क्या है बड़ा लक्ष्य?
सरकार का कहना है कि यह ऑफर फॉर सेल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश की बड़ी योजना का हिस्सा है।
इस कदम से LIC में सरकार की हिस्सेदारी घटाकर न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के नियमों के अनुरूप लाने में मदद मिलेगी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने इसके लिए सरकार को मई, 2027 तक का समय दिया है।
इसी दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आगे भी प्रक्रिया जारी रहेगी।