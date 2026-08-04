LIC के शेयर 8 प्रतिशत टूटे, आज क्यों देखने को मिल रही भारी गिरावट?

विशेषज्ञों के अनुसार, इस गिरावट की मुख्य वजह सरकार की ओर से LIC में हिस्सेदारी बेचने के लिए ऑफर फॉर सेल (OFS) की घोषणा है।

सरकार ने 2.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है, जबकि जरूरत पड़ने पर ग्रीन शू विकल्प के तहत 4 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सेदारी भी बेची जा सकती है।

OFS के लिए प्रति शेयर 382 रुपये का फ्लोर प्राइस तय किया गया है, जिससे शेयर पर लगातार दबाव देखने को मिला और बिकवाली भी बढ़ गई।