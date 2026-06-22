आईफोन की 20वीं सालगिरह पर ऐपल पेश करेगी कई नए डिवाइस

इसी साल दस्तक देगा फोल्डेबल आईफोन

इस साल आईफोन 18 सीरीज के साथ ऐपल अपना पहला फोल्डेबल फोन पेश कर सकती है, जिसे 'आईफोन अल्ट्रा' कहा जा रहा है।

इसके बाद, 2027 तक खास कर्व्ड ग्लास डिजाइन वाले एडिशन मॉडल भी देखने को मिल सकते हैं, जिनके साथ दूसरे जेनरेशन का फोल्डेबल आईफोन भी लॉन्च होने की उम्मीद है।

ऐपल सिरी को और भी स्मार्ट बनाने के लिए कैमरा वाले एयरपॉड्स पर भी काम कर रही है। इसके अलावा, मेटा को कड़ी टक्कर देने के लिए कंपनी अपने पहले स्मार्ट ग्लासेज भी ला रही है।

इसके अलावा, एक डिस्प्ले आर्म वाले रोबोटिक स्मार्ट होम डिवाइस की भी चर्चा तेज है। मैक, आईपैड और ज्यादा स्मार्ट होमपॉड मिनी के भी अपडेट्स आने वाले हैं।