यूक्रेन युद्ध के मैदान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल कर रहा है। इस तकनीक के तहत डेल्टा (DELTA) नाम के एक सिस्टम को रूसी सैनिकों को ट्रैक करने और उन पर निशाना साधने के लिए लगाया गया है।

डेल्टा सिस्टम ड्रोन, सैटेलाइट और आम नागरिकों से मिली जानकारियों को भी एक साथ जुटाता है। इससे कमांडर्स को युद्ध के मैदान की पल-पल की जानकारी का नक्शा मिलता है, जिसके चलते वे तेजी से सही फैसले ले पाते हैं और किसी भी भ्रम की स्थिति से बचते हुए सटीक कार्रवाई करते हैं।