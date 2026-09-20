उच्च ग्लाइकए स्तर से 43 फीसदी बढ़ जाता है हृदय रोग का खतरा, अध्ययन में खुलासा

जिन लोगों में ग्लाइकए का स्तर ज्यादा था, उनके हृदय की दीवारें मोटी और चैंबर छोटे पाए गए। ये इस बात का संकेत हैं कि उनका हृदय पहले से ही दबाव में काम कर रहा था।

अध्ययन के अनुसार, तनाव के कारण अक्सर लोग जिम छोड़ देते हैं, रात में ज्यादा खाना खाने लगते हैं या सिगरेट पीने की लत लग जाती है। लगातार तनाव में रहने से लोग उससे निपटने के लिए गलत तरीके अपनाने लगते हैं, जैसे ज्यादा खाना या धूम्रपान करना।

अध्ययन में यह भी बताया गया है कि हृदय की बीमारियों के बढ़ने में यही आदतें बड़ा भूमिका निभाती हैं।