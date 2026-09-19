डोनाल्ड ट्रंप ने CNN, MS नाउ और पॉलिटिको के व्हाइट हाउस में प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध

प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले अमेरिकी संविधान के 'प्रथम संशोधन' के तहत कानूनी चुनौतियों के बावजूद ट्रंप ने फैसले का पुरजोर बचाव किया।

उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां जरूर हैं, चाहे यह कानूनी रूप से टिके या न टिके।

व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन (WHCA) की अध्यक्ष जैकी हेनरिक ने कहा, "पत्रकारों को सिर्फ उनका काम करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। यह मामला पत्रकारों के अधिकारों तक सीमित न होकर उससे कहीं बढ़कर है।"