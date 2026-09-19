डोनाल्ड ट्रंप ने CNN, MS नाउ और पॉलिटिको के व्हाइट हाउस में प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध
क्या है खबर?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समाचार चैनल MS नाउ, CNN और पोलिटिको प्रतिनिधियों के व्हाइट हाउस में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने इन चैनलों द्वारा लगातार प्रकाशित खबरों के बाद यह फैसला लिया है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, 'जब ये संस्थान अमेरिकी राष्ट्रपति को कवर कर रहे हों, तो उन्हें लगातार काल्पनिक कहानियां और झूठ लिखने या रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।'
आलोचना
WHCA ने की ट्रंप के फैसले की आलोचना
प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले अमेरिकी संविधान के 'प्रथम संशोधन' के तहत कानूनी चुनौतियों के बावजूद ट्रंप ने फैसले का पुरजोर बचाव किया।
उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां जरूर हैं, चाहे यह कानूनी रूप से टिके या न टिके।
व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन (WHCA) की अध्यक्ष जैकी हेनरिक ने कहा, "पत्रकारों को सिर्फ उनका काम करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। यह मामला पत्रकारों के अधिकारों तक सीमित न होकर उससे कहीं बढ़कर है।"
प्रतिक्रिया
प्रतिबंधित मीडिया संस्थानों की प्रतिक्रिया
मामले में CNN ने अपनी रिपोर्टिंग का पुरजोर बचाव किया है और इस प्रतिबंध को संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों पर एक अवैध हमला करार दिया है।
पॉलिटिको ने साफ कहा कि वह पूरी निष्पक्षता के साथ अपनी रिपोर्टिंग जारी रखेगा और किसी भी प्रतिबंध के खिलाफ अपने 'प्रथम संशोधन' के अधिकारों की पूरी ताकत से रक्षा करेगा।
उसने ट्रंप के मीडिया को सरकारी सब्सिडी मिलने के दावे को पूरी तरह झूठा और बेबुनियादी बताया है।
प्रतिक्रिया
कानूनी विशेषज्ञों ने प्रतिबंध पर क्या दी प्रतिक्रिया?
अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (ACLU) के वकील आर्थर स्पिट्जर ने ट्रंप के फैसले की निंदा करते हुए इसे पूरी तरह असंवैधानिक बताया है।
उन्होंने कहा, "यह फैसला समाचार आउटलेट्स से उनकी रिपोर्टिंग के आधार पर भेदभाव करता है। सरकार को इसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं है।"
यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने प्रेस की पहुंच को सीमित करने का प्रयास किया है। उन्होंने 2018 में भी एक CNN पत्रकार का प्रेस पास निलंबित करने का प्रयास किया था।