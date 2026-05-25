AI चैटबॉट्स सिखा रहे एंथ्रेक्स बनाना, UK इंस्टीट्यूट ने चेताया
यूनाइटेड किंगडम (UK) का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट लगातार इस बात की जांच कर रहा है कि आधुनिक चैटबॉट्स सुरक्षा के मामले में कितने भरोसेमंद हैं।
हाल ही में हुए एक प्रयोग में शोधकर्ताओं ने एक चैटबॉट को चकमा देकर एंथ्रेक्स बनाने की पूरी विधि जान ली।
यह सामने आई जानकारी बेहद चिंताजनक है। खुलासा हुआ है कि ChatGPT और क्लाउड जैसे नामी AI मॉडल्स में भी इसी तरह की सुरक्षा खामियां मौजूद हैं।
AI कंपनियों के साथ शेयर किए जाते नतीजे
साल 2023 के आखिर में भारी सरकारी फंडिंग से स्थापित किया गया यह संस्थान तकनीक, खुफिया एजेंसियों और शिक्षा जगत के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाता है।
यह संस्थान अपने निष्कर्ष AI कंपनियों के साथ बांटता है, जिससे इन खामियों को दूर किया जा सके। दूसरे देश भी अब इस UK मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं, हालांकि इस टीम को अभी भी सीमित अधिकार क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उच्च वेतनमान से प्रतिस्पर्धा करना जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
इन सब के बावजूद, यह संस्थान AI को सभी के लिए सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।