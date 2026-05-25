AI चैटबॉट्स सिखा रहे एंथ्रेक्स बनाना, UK इंस्टीट्यूट ने चेताया

AI कंपनियों के साथ शेयर किए जाते नतीजे

साल 2023 के आखिर में भारी सरकारी फंडिंग से स्थापित किया गया यह संस्थान तकनीक, खुफिया एजेंसियों और शिक्षा जगत के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाता है।

यह संस्थान अपने निष्कर्ष AI कंपनियों के साथ बांटता है, जिससे इन खामियों को दूर किया जा सके। दूसरे देश भी अब इस UK मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं, हालांकि इस टीम को अभी भी सीमित अधिकार क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उच्च वेतनमान से प्रतिस्पर्धा करना जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

इन सब के बावजूद, यह संस्थान AI को सभी के लिए सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।