मुकेश अंबानी की रिलायंस ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक साल में कमाए करीब 96,000 करोड़ रुपये

मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कारोबारी साल 2025-26 में नया रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी ने 10.1 अरब डॉलर (करीब 96,000 करोड़ रुपये) का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है। रिलायंस के मुताबिक यह अब तक किसी भी भारतीय कंपनी का सबसे बड़ा सालाना मुनाफा है। कंपनी के इस प्रदर्शन ने कारोबार जगत और शेयर बाजार दोनों का ध्यान खींचा है। मजबूत नतीजों के साथ रिलायंस ने एक बार फिर अपनी बड़ी मौजूदगी दिखा दी है।

वजह मजबूत कारोबार और भरोसे को बताया बड़ी वजह कंपनी ने कहा कि यह रिकॉर्ड मुनाफा उसके अलग-अलग कारोबार में लगातार मजबूत कामकाज का नतीजा है। रिलायंस ने करोड़ों ग्राहकों, निवेशकों और कारोबार से जुड़े लोगों के भरोसे को भी इसकी बड़ी वजह बताया है। कंपनी ने कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर उसका भरोसा लगातार बना हुआ है। रिलायंस के मुताबिक, यह उपलब्धि सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि लगातार आगे बढ़ते कारोबार की एक बड़ी पहचान है।

असर शेयर बाजार में भी दिखा असर रिलायंस के मजबूत नतीजों का असर शेयर बाजार में भी साफ देखने को मिला। बीते हफ्ते कंपनी के बाजार मूल्य में 24,696.89 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद रिलायंस की कुल वैल्यू बढ़कर 18.33 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई। इस दौरान कंपनी के शेयरों में भी तेजी दर्ज की गई। मजबूत कमाई और कारोबार के अच्छे संकेतों की वजह से निवेशकों का भरोसा कंपनी पर बना रहा और बाजार में इसकी स्थिति और मजबूत हुई।

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योजना आगे की योजनाओं पर बनी हुई है नजर रिकॉर्ड मुनाफे के बाद अब बाजार की नजर रिलायंस की आगे की रणनीति पर बनी हुई है। कंपनी ऊर्जा, रिटेल और टेलीकॉम जैसे कई बड़े कारोबार में पहले से मजबूत पकड़ रखती है। आने वाले समय में इन क्षेत्रों में कंपनी की चाल अहम मानी जा रही है। हाल के नतीजों ने निवेशकों का भरोसा और बढ़ाया है। इसी वजह से बाजार में रिलायंस को लेकर चर्चा लगातार तेज बनी हुई है।

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