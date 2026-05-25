IPL 2026 में रोहित शर्मा का प्रदर्शन और उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स

प्रदर्शन इस सीजन सिर्फ 2 ही अर्धशतक लगा सके रोहित IPL 2026 में रोहित 9 मैचों में टीम का हिस्सा रहे। अन्य मुकाबलों में वह चोटिल होने के कारण नहीं खेल पाए थे। उनके बल्ले से 9 पारियों में 35.37 की औसत से 283 रन निकले। उन्होंने 2 अर्धशतकीय पारी खेली। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 84 रन रहा। इस खिलाड़ी ने 157.22 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। बता दें कि IPL 2025 में रोहित ने 418 रन अपने नाम किए थे।

डक सर्वाधिक पारी में शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ी बने रोहित रोहित अपने आखिरी मैच में RR के खिलाफ खाता भी नहीं खोल सके। यह IPL 2026 में उनका पहला शून्य का स्कोर रहा। वह IPL के इतिहास में संयुक्त रूप से सर्वाधिक शून्य (19) पर आउट होने वाले खिलाड़ी बने। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल भी 19 बार डक पर आउट हुए हैं। इनके बाद दिनेश कार्तिक और सुनील नरेन हैं, जो लीग में 18-18 बार शून्य पर आउट हुए हैं।

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आंकड़े MI से 6,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने रोहित IPL 2026 के 20वें मैच में रोहित शर्मा ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मैच के दौरान उपलब्धि हासिल की थी। दरअसल, उन्होंने MI की ओर से खेलते हुए IPL में अपने 6,000 रन पूरे किए थे। उन्होंने IPL में अब तक MI की टीम से 232 पारियों में 29.75 की औसत और 133.19 की स्ट्राइक रेट से 6,159 रन बनाए हैं। उनके बाद MI से दूसरे सर्वाधिक रन सूर्यकुमार यादव (3,973) ने बनाए हैं।

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जानकारी कोहली के साथ इस सूची में शामिल हुए रोहित रोहित किसी एक IPL फ्रेंचाइजी से 6,000 से अधिक रन बनाने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने थे। उनसे पहले विराट कोहली ऐसा कर चुके थे। बता दें कि कोहली ने RCB की ओर से खेलते हुए 9,000+ रन बनाए हैं।