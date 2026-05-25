IPL 2026 में खत्म हुआ MI का सफर, आंकड़ों से जानिए कैसा रहा प्रदर्शन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में मुंबई इंडियंस (PBKS) का सफर समाप्त हो चुका है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम इस बार प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाई। इस सीजन में MI की टीम अंक तालिका में 9वें स्थान पर रही। इस बार उसका प्रदर्शन पिछले बार के मुकाबले बेहद खराब रहा है। IPL 2025 में टीम क्वालीफायर-2 में हारकर बाहर हुई थी। ऐसे में आइए IPL 2026 में MI के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

प्रदर्शन IPL 2026 में ऐसा रहा MI का प्रदर्शन IPL 2026 में MI ने 14 मुकाबले खेले, जिसमें टीम को सिर्फ 4 मैचों में जीत मिली, जबकि 10 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। टीम ने सत्र का अंत 8 अंकों और -0.345 के NRR के साथ किया। इस सीजन में हार्दिक पांड्या के अलावा जसप्रीत बुमराह और सूर्यकुमार यादव ने भी टीम की कप्तानी संभाली। MI ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की थी, लेकिन इसके बाद टीम का प्रदर्शन लगातार गिरता चला गया।

रन MI के लिए इन बल्लेबाजों ने बनाए सबसे ज्यादा रन MI के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज रयान रिकेल्टन ने IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाए। उनके बल्ले से 12 मैच में 40.72 की औसत और 186.66 की स्ट्राइक रेट से 448 रन निकले। उन्होंने एक शतक और 2 अर्धशतक भी लगाए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 123* रन रहा। तिलक वर्मा ने 14 मैच में 29.91 की औसत और 145.93 की स्ट्राइक रेट से 359 रन बनाए। उनके बल्ले से एक शतक और 2 अर्धशतक निकले। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 101* रन रहा।

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रिकॉर्ड तिलक ने MI के लिए सबसे तेज शतक लगाया तिलक अब MI की ओर से सबसे तेज शतक (संयुक्त रूप से) लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सनथ जयसूर्या के रिकॉर्ड की बराबरी की। बता दें कि जयसूर्या ने 2008 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ 45 गेंदों में शतक जड़ा था। तिलक उन चुनिंदा बल्लेबाजों की सूची में शुमार हुए, जिन्होंने नंबर-5 या उससे निचले क्रम में शतक जड़ा है। उनसे पहले यूसुफ पठान (2010), डेविड मिलर (2013) और बेन स्टोक्स (2017) ऐसा कर चुके थे।

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