बेहतर सुरक्षा के लिए UIDAI ने नए आधार ऐप इस्तेमाल की दी सलाह टेक्नोलॉजी Jun 22, 2026

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने अब एक बिल्कुल नया आधार ऐप लॉन्च कर दिया है। यह पुराने एमआधार की जगह लेगा, जो जल्द ही बंद हो जाएगा।

नए अपडेट के साथ ज्यादा मजबूत सुरक्षा और बेहतर प्राइवेसी कंट्रोल दिए गए हैं। इससे हर किसी के लिए अपनी आधार जानकारी तक पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी।

UIDAI ने सलाह दी है कि जो लोग बेहतर सेवा और पुख्ता सुरक्षा चाहते हैं, उन्हें जल्द से जल्द इस नए ऐप पर शिफ्ट हो जाना चाहिए।