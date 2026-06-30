एमआधार ऐप हुआ बंद, UIDAI ने दी नई पर शिफ्ट होने की सलाह

नया आधार ऐप कैसे करें इस्तेमाल?

इस नए ऐप में आप अपने मोबाइल नंबर या पते को अपडेट कर सकते हैं, ई-आधार डाउनलोड कर सकते हैं, अपना अनुरोध ट्रैक कर सकते हैं, QR कोड सुरक्षित तरीके से शेयर कर सकते हैं और आधार सेंटर में अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं।

ये सारे काम आप अपने फोन से ही कर सकते हैं। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करती है। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है।

इसके लिए आपको अपना आधार नंबर डालकर मोबाइल सिम से वेरिफाई करने के बाद फेस ऑथेंटिकेशन करने के साथ सुरक्षा के लिए एक पिन सेट करना होगा।

केवल 5 महीने में ही इस ऐप को 3 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है।