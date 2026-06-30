'अल्फा' की रिलीज से पहले यशराज फिल्म्स का आदेश- सुबह 9:30 बजे से शो शुरू करें

आदेश

'अल्फा' के तड़के सुबह शो नहीं चलेंगे

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, यशराज फिल्म्स की ओर से प्रदर्शकों को ईमेल मिला है जिसमें कहा गया है कि 'अल्फा' के सभी शो सुबह 9:30 बजे से शुरू होने चाहिए, इससे पहले नहीं। सिनेमाघरों को बुधवार, 1 जुलाई से टिकटों की अग्रिम बिक्री शुरू करने के लिए कहा गया है। ईमेल में यह भी कहा गया है कि टिकटों की कीमत को पिछले हफ्ते रिलीज हुई 'वेलकम टू द जंगल' के सप्ताहांत टिकटों की कीमत के बराबर ही रखा जाए।